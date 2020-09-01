Белорусские студенты вышли на улицы Минска на акцию протеста против официальных итогов президентских выборов. Подразделения ОМОН разогнали манифестантов и, по данным правозащитников, задержали около 40 человек. Но после этого учащиеся возобновили манифестацию, к которой присоединились группы студентов практически от всех крупных государственных вузов.

Между тем баллотировавшаяся на пост президента Светлана Тихановская назвала позитивным процессом решение штаба экс-претендента на должность глав государства Виктора Бабарико о создании новой партии. Вместе с тем призвала не подменять политическую повестку в стране путем перехода к обсуждению конституционной реформы вместо проведения новых прозрачных выборов.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко в ответ на санкции со стороны стран Балтии заявил о намерении переориентировать грузопоток из Литвы в российские порты и закрыть границы для международных перевозчиков под Брестом и Гродно.

"Не хочу, чтоб Беларусь такой же оказалась, а ведь такой окажется, если мощная, в три раза большая Украина, богатейшая жемчужина Советского Союза — в каком она состоянии? Лучше стало в Украине? После того как они взяли курс на запад? Лучше стало? Нет. А белорусам будет еще хуже".