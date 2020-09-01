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Польша

Польша вспоминает жертв Второй мировой войны

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 Андрей Позняков
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Церемония в годовщину начала немецкого вторжения в Гданьске 1 сентября 2020
Церемония в годовщину начала немецкого вторжения в Гданьске 1 сентября 2020   -   Авторское право  Кадр из видео PLTVP
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Польша вспоминает жертв Второй мировой войны. Памятные мероприятия в 81-ю годовщину немецкого вторжения начались в Гданьске на мысе Вестерплатте. В церемонии принял участие президент Польши Анджей Дуда. Залпы орудий немецкого крейсера «Шлезвиг-Гольштейн», которые стали первыми выстрелами второй мировой, он назвал «предупреждением всему миру о сути империализма и агрессивной политики».

По оценкам Института национальной памяти Польши, за годы Второй мировой войны были убиты около 6 миллионов граждан страны.

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