В Минске проходят массовые студенческие протестные акции

Милиция разогнала студенческую акцию протеста в Минске, есть задержанные. Колонна учащихся белорусских вузов прошла по центру столицы от Белорусского национального технического университета, скандируя антиправительственные лозунги. Участники демонстрации несколько раз были вынуждены менять свой маршрут, встречая на пути оцепления ОМОН. В конце концов они были остановлены у площади Победы, где начались задержания.

Многие участники студенческой акции, избегая встречи с милицейским спецназом, ушли дворами и переулками на соседние улицы. После разгона сотни студентов продолжили протестные шествия по центру Минска. МВД сообщали, что в середине дня ситуация находилась под контролем силовиков, а задержания проводились без применения спецсредств и жёстких приёмов.

Во вторник оппозиционные активисты призвали провести однодневную всеобщую забастовку в рамках кампании против Александра Лукашенко.