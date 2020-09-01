Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Ливан

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Бейрут провести реформы

Комментарии
 Мария Горковская
euronews_icons_loading
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Бейрут провести реформы
Авторское право  AP Photo
Размер текста Aa Aa

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ливанцев сосредоточить усилия на реформах и реконструкции страны, а также выразил надежду, что в ближайшие две недели здесь появится новое правительство, способное выполнить эту задачу. В обратном случае, по его словам, в отношении Бейрута будут приняты "карательные меры", вплоть до санкций.

Глава Пятой республики посещает ливанскую столицу уже второй раз с момента разрушительного взрыва в порту 4 августа, в результате которого погибли 190 человек, а более 300 тыс. лишились крова.

"Я готов при поддержке ООН организовать - скажем, в середине или конце октября - международную конференцию помощи. Я готов принять ее в Париже. И там на основе ваших запросов и результатов нашей совместной работы с новым правительством, при взаимодействии с ООН, мы сможем вновь обратиться за помощью к другим государствам", - заявил президент.

Нынешний приезд Макрона приурочен к 100-летней годовщине провозглашения Великого Ливана под французским мандатом. В лесу к северо-востоку от Бейрута он посадил кедр - национальный символ государства, после чего отправился в столичный порт, где смог понаблюдать за разгрузкой доставленной из Парижа гуманитарной помощи с вертолетоносца "Тоннер" и встретиться с соотечественниками - 400 военнослужащими, которые помогают ливанской армии расчищать завалы на месте взрыва. Истребители ВВС Франции раскрасили небо в цвета национального флага принимающей страны.

Между тем, в Ливане не утихают протесты. Сотни людей собрались возле парламента, чтобы выступить против назначения новым премьер-министром Мустафы Адиба. Манифестанты принялись забрасывать правоохранителей камнями, те применили слезоточивый газ.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube