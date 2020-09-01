Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Бейрут провести реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ливанцев сосредоточить усилия на реформах и реконструкции страны, а также выразил надежду, что в ближайшие две недели здесь появится новое правительство, способное выполнить эту задачу. В обратном случае, по его словам, в отношении Бейрута будут приняты "карательные меры", вплоть до санкций.

Глава Пятой республики посещает ливанскую столицу уже второй раз с момента разрушительного взрыва в порту 4 августа, в результате которого погибли 190 человек, а более 300 тыс. лишились крова.

"Я готов при поддержке ООН организовать - скажем, в середине или конце октября - международную конференцию помощи. Я готов принять ее в Париже. И там на основе ваших запросов и результатов нашей совместной работы с новым правительством, при взаимодействии с ООН, мы сможем вновь обратиться за помощью к другим государствам", - заявил президент.

Нынешний приезд Макрона приурочен к 100-летней годовщине провозглашения Великого Ливана под французским мандатом. В лесу к северо-востоку от Бейрута он посадил кедр - национальный символ государства, после чего отправился в столичный порт, где смог понаблюдать за разгрузкой доставленной из Парижа гуманитарной помощи с вертолетоносца "Тоннер" и встретиться с соотечественниками - 400 военнослужащими, которые помогают ливанской армии расчищать завалы на месте взрыва. Истребители ВВС Франции раскрасили небо в цвета национального флага принимающей страны.

Между тем, в Ливане не утихают протесты. Сотни людей собрались возле парламента, чтобы выступить против назначения новым премьер-министром Мустафы Адиба. Манифестанты принялись забрасывать правоохранителей камнями, те применили слезоточивый газ.