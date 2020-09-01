"Ливан нуждается в реформах" - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь прибыл в Бейрут, чтобы обсудить с ливанским руководством дорожную карту реформ. Это уже второй визит французского президента после трагедии, потрясшей Страну кедров в начале августа, когда мощный взрыв прогремел в порту Бейрута.

Тогда Макрон пообещал ливанцам помощь, но в ответ призвал урегулировать затянувшийся политический кризис и провести реформы. Похоже, этот призыв был услышан, поскольку буквально за день до прибытия Макрона парламент Ливана в рекордные сроки утвердил нового главу правительства. Премьером стал малоизвестный широкой публике политик Мустафа Адиб, до этого работавший послом в Германии.

"Не нам судить об этом назначении - это суверенный вопрос Ливана, - заявил Макрон. - Но мы заинтересованы в том, чтобы новое правительство как можно скорее приступило к работе для осуществления структурных реформ в стране на благо ливанцев".

Визит Эммануэля Макрона вызвал немало критики. Многие восприняли этот жест, как вмешательство Франции в дела своей бывшей подмандатной территории.

Однако простые ливанцы возлагают немало надежд на помощь французских властей, поскольку последние несколько лет страна находилась в глубоком политическом и экономическом кризисе. Взрыв же, произошедший в порту Бейрута в августе, стал в глазах населения олицетворением беспомощности и коррумпированности старых элит.

По оценкам Всемирного банка, ущерб от случившейся трагедии достигает 8 млрд долларов.