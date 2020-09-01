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Россия

Умер писатель Владислав Крапивин

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 Андрей Позняков
Владислав Крапивин на вручении премии президента России в Кремле 25 марта 2014
Владислав Крапивин на вручении премии президента России в Кремле 25 марта 2014   -   Авторское право  пресс-служба президента России / kremlin.ru
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На 82-м году жизни умер Владислав Крапивин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью. Писатель скончался в Свердловской областной больнице. Его госпитализировали с пневмонией.

Крапивин — автор десятков рассказов, романов и сказок, в том числе «Мальчика со шпагой», «Тени Каравеллы», «Журавлёнка и молнии». Он был удостоен ряда премий за произведения для детей и юношества. В 2010-м Крапивина наградили почётным дипломом Премии Ганса Христиана Андерсена, а в 2014-м — премии президента России в области литературы и искусства «за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание».

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