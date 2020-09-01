Улыбка под маской: европейцы начали учебный год

Миллионы детей, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, приступили к учебе как в Европе, так и за ее пределами. В странах Старого Света учителя приветствовали своих подопечных в масках. Учащиеся рассаживались за парты, непривычно далеко расставленные друг от друга. После месяцев дистанционного обучения практически без общения со сверстниками, многих переполняли эмоции.

Алессо, ученик: "Здорово снова встретить своих друзей".

Суад Ухаби, мать маленького Сулеймана: "Мой ребенок очень рад, что снова пошел в школу. Он просто счастлив. Для него проблем нет. Больше я беспокоюсь, вдруг что-то может случиться. Но и я уже не так волнуюсь, как это было в июне, когда детей вернули в школу после карантина".

В Бельгии и Франции в классах непременно должен быть дезинфицирующий гель для рук. Учителя и ученики от 11 лет и старше в течение дня обязаны носить маски: исключений нет ни для перемен, ни для уроков музыки и пения.

Лиз Жанро, учительница: "Очевидно, что всем нам будет сложно. Общаться с детьми, не имя при этом возможности улыбнуться, показать таким образом свое расположение - тяжело. Для детей тяжело".

Аналогичные строгие санитарные меры действуют в Балканских странах. Между тем в ряде других европейских государств к отсутствию масок относятся спокойно. В Чехии маски обязательны только в учебных заведениях Праги.

В российских школах занятия начались 1 сентября традиционно в очном формате, но прошли при соблюдении мер санитарной безопасности. На входе в школу детям измеряли температуру.

В Соединенном Королевстве на территории Англии и Уэльса открылись 40% школ. Уроки в разных классах начинаются в разное время Маски обязательны в районах с высоким числом случаев заражения коронавирусом. Родители беспокоятся за своих чад. Но тем, кто отказывается вести детей в школу, грозит штраф.

Изменения с первого сентября коснулись не только школьников. Во Франции со вторника во всех фирмах и на предприятиях ношение масок является обязательным.

В Чехии о данном средстве защиты необходимо помнить всем, кто пользуется общественным транспортом, приежает в международный аэропорт или работает в госучреждениях, аптеках и больницах.

В Швеции лишь немногие надевают маски. Рекомендаций по этому поводу власти не дают. В разгар пандемии здесь, в отличие от других европейских государств, не закрывались предприятия, кафе и рестораны. По словам главного эпидемиолога Швеции, в стране регистрируется все меньше и меньше случаев заражения коронавирусом.