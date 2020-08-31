Венеция: кинофестивалю быть!

Несмотря на пандемию, Венеция готовится принять 77-й Международный кинофестиваль. Для посетителей мероприятия введены строгие санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок во время просмотров и термосканеры на входе. Владельцы отелей, ресторанов, магазинов и, конечно же, гондольеры надеются, что кинофорум даст толчок восстановлению туристической индустрии города на воде.

Маурицио Карлотто, вице-президент ассоциации гондольеров:

"Я не знаю, сколько людей, работающих в сфере туризма, смогут пережить еще один год, подобный этому. Ведь это не только мы, но и отели, рестораны, магазины и т. д. Экономика Венеции основана на туризме, и когда туризма нет, это затрагивает весь город".

Надеются на фестиваль и городские власти, хотя и отдают себе отчёт в том, что форум на этот раз не сможет развернуться в полную силу.

Паола Мар, муниципальный советник по туризму:

"В этом сезоне отели у нас были заполнены лишь на 20-30%. Но предварительное бронирование на сентябрь и октябрь -особенно на сентябрь в связи с фестивалем - уже намного лучше".

Многие актёры и режиссёры из-за границы приехать не смогут. К тому же форум будет проходить на Лидо, отдалённом от центра острове. Но роскошный отель Excelsior, в котором обычно останавливаются звезды и влиятельные деятели мира кино, уже открыл свои двери после нескольких месяцев простоя.