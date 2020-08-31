Премии MTV: дистанционное шоу

Леди Гага стала одной из главных звёзд церемонии вручения премий MTV Video Music. Одно из крупнейших мировых шоу состоялось на этот раз в Нью-Йорке дистанционно из-за пандемии коронавируса, но Гага и тут порадовала публику сменой своих экстравагантных нарядов и масок на тему COVID-19.

Певица одержала победу в номинации "Артист года", а совместно с Арианой Гранде - также в категориях "Лучшая совместная работа" и "Лучшая съёмка" за песню "Rain on me".

"О Боже! Это потрясающе! Спасибо большое, -сказала Леди Гага, получая очередную награду. - _Быть артистом - это единственное, чего я так сильно хотела в своей жизни. Я никогда не хотела быть никем другим, это принесло мне столько радости. Вам нужно просто поверить в себя, и вы увидите, как ваша борьба обернётся золотом. Просто нужно окружить себя хорошими людьми".

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Главную награду MTV - "Видео года" - получил канадский певец Эйбел Тесфайе, профессионально известный как The Weeknd, за клип на песню "Blinding Lights" Она была признана также "Лучшей песней в стиле ритм-н-блюз".

"Как-то мне сейчас вот прямо в это момент не до празднования", - сказал певец, принимая награды, и просто попросил справедливого суда для полицейских, стрелявших в афроамериканцев Джейкоба Блейка и Брионну Тейлор.

Южнокорейский бойбенд BTS стал победителем в номинациях "Лучшая группа", "Лучшая поп-песня" и "Лучшая песня в жанре k-pop". Онлайн из Сеула музыканты исполнили свой первый англоязычный трек "Dynamite".

Певица и актриса Кеке Палмер вела шоу перед пустым залом, а артисты выступали вживую он-лайн на сценах или в студиях на фоне хромакея - технологии совмещения изображений в одной композиции.