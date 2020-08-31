В Черногории по итогам состоявшихся выборов оппозиционные фракции в совокупности набирают 41 место в парламенте и намерены сформировать кабинет министров на основании имеющегося у них большинства. Правящая Демократическая партия социалистов, несмотря на победу, показала один из самых низких результатов в своей истории. Явка на выборах составила рекордные 75,9%.

Говорят местные жители:

"Это хороший результат для Черногории. Он означает, что в стране есть мир, проблемы решаются и разногласия улаживаются. Мы находилис на грани конфликта".

"После 30 лет я чувствую себя свободнее. Самое важное, чтобы в этой стране у всех людей были равные права, чтобы никто не боялся, чтобы правительства сменялись".

Лидеры оппозиции говорят, что стремятся к объединению страны, обещают сформировать компетентное правительство и будут выступать за построение дружеских отношений с Россией.

Социалисты находились у власти в Чергногории с начала 1990-х годов. Президент Мило Джуканович заявил, что его партия готова признать поражение и выразил надежду, что будущее правительство продолжит работать над процессом вступления Черногории в Европейский союз.