Переломные выборы в Черногории

Оппозиция ликует, правящая партия подсчитывает потери. В Черногории прошли парламентские выборы и впервые за 30 лет Демократическая партия социалистов оказалась в меньшинстве. По предварительным данным, за нее проголосовало лишь треть избирателей страны - это самый низкий показатель в современной истории Черногории.

"30-летний режим пал! Наступило время свободы", - так прокомментировал итоги выборов один из лидеров оппозиции Здравко Кривокапич, возглавляющий блок "За будущее Черногории", который местные СМИ называют пророссийским. Кривокапич предложил другим оппозиционным партиям сформировать коалицию. Если соглашение будет достигнуто, то эта коалиция она станет решающей политической силой в новом парламенте Черногории.

Тем временем президент страны Мило Джуканович признал итоги голосования, но подчеркнул, что борьба еще окончена. Несмотря на то, что социалисты, находившиеся у власти с начала 90-х сегодня оказались на втором месте, по словам Джукановича они по-прежнему могут рассчитывать на своих союзников в парламенте. Однако, как отмечают эксперты, все говорит о том, что в стране наступил переломный политический период.

Отличительной особенностью нынешних парламентских выборов в Черногории стала рекордная явка избирателей - почти 76%. Это стало результатом ряда непопулярных решений, принятых властями страны в последние месяцы на фоне эпидемии коронавируса, а также разногласиями между президентом и местной православной церковью.

Черногория входит в каноническую территорию Сербской православной церкви, несмотря на то, что в 1993 году о своей независимости и автокефалии объявила Черногорская православная церковь. Ранее принятый по инициативе Джукановича Закон о свободе вероисповедания, предусматривает, что Сербская православная церковь должна вернуть государству все имущество, которое принадлежало ему до 1 декабря 1918 года, то есть до вхождения Черногории в состав Сербии.