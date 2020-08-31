Марш против расизма в Великобритании

В Лондоне сотни людей приняли участие в марше против расизма и дискриминации чернокожего населения. Акция прошла в рамках движения #BLM - участники марша скандировали "жизни чернокожих имеют значение" и призывали к демократическим переменам в обществе.

После убийства в США сотрудниками полиции афроамериканца Джорджа Флойда движение #BLM распространилось во всем мире, особенно в странах, которые в прошлом владели колониями на Африканском континенте или были причастны к работорговле.

По словам протестующих, в XXI веке чернокожее население по-прежнему подвергается дискриминации. "Все эти годы мы слышали о том, что полиция предвзято относится к темнокожим. Я знаю случаю, когда люди погибали в результате неправомерных действий полицейских. Смерть Джорджа Флойда сама по себе не была чем-то новым, но она послужила толчком к массовым протестам", - говорит одна из участниц.

Подобные акции уже не в первый раз проходят в Великобритании и других странах Европы, даже несмотря на ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19.