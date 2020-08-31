Исторический рейс

Первый прямой авиарейс из Израиля в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Самолет израильского национального авиаперевозчика El Al вылетел из международного аэропорта Бен-Гурион в Абу-Даби. На борту лайнера - американские и израильские высокопоставленные лица. Израильскую делегацию представляет советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат. В составе американской делегации - советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и старший советник главы государства Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер, советник президента США : "Мы надеемся, что это событие станет историческим, как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Вчера я молился, чтобы мусульмане и арабы во всем мире наблюдали за этим полетом, признавая, что все мы - дети Всевышнего и, что будущее не обязательно должно быть предопределено прошлым".

В августе Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Предполагается, что ведущие помощники президента США и премьер-министра Израиля внесут последние штрихи в договор, Ожидается, что официальное соглашение между двумя государствами будет подписано позднее в этом году в США.