Французские мэры нуждаются в защите

Круазий — небольшой городок на севере Франции, здесь живут менее 2 тысяч человек. 7 августа соседи пожаловались на шум на улице и мэр Жерар Дюэ лично прибыл на место, чтобы разобраться в происходящем. В итоге его избили. Вот, как он сам рассказывает об этом:

«Я сказал ему: "Дай мне ключи, ты не можешь садиться за руль, у тебя нет прав..." А потом вспышка и я не заметил, как отлетел на 3 метра. Мои туфли с одной стороны, я с другой, спина поцарапана, разбит локоть, повреждено запястье».

Подобное происходит всё чаще. Ассоциация французских мэров в своём заявлении выразила обеспокоенность тем, насколько опасной становится работа муниципальных служащих. С начала года организация зафиксировала почти 250 нападений — и это значительно больше, чем в 2019-м.

Год назад Франция была потрясена гибелью мэра города Синь в департаменте Вар: он сделал замечание людям, которые сбрасывали мусор на обочину дороги, — они убрали за собой, но затем сбили 76-летнего Жана-Матье Мишеля.

На самом деле государство, а точнее судебная система, считает, что это второстепенные проблемы, которые не представляют интереса и загромождают суды. Вместе с тем это фундаментальные вопросы, связанные с гарантиями, отражёнными в девизе Республики «Свобода, равенство, братство». Андре Флажоле вице-президент Ассоциации французских мэров

Во Франции мэры отвечают не только за хозяйственные вопросы. Они занимаются проблемами незаконного сброса мусора, превышения норм шума и даже общественно-опасного поведения в публичных местах. Но их реальный статус не соответствует их обязанностям, — объясняет глава комиссии по законодательству Сената Филипп Ба:

«Полномочия должны быть четко определены. Люди должны знать, что нападение на мэра — это то же самое, что нападение на жандарма или полицейского. Это отягчающее обстоятельство и не следует ожидать снисхождения от прокурора или суда. Каждое нападение влечет за собой наказание».

В декабре 2019 года эту проблему уже пытались решить на законодательном уровне, наделив мэров более широкими полномочиями по административному контролю. Но этот закон почему-то не достиг своей цели: он решает проблемы уже постфактум, оказывая мэрам в случае необходимости психологическую или финансовую поддержку.