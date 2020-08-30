Бейрут вновь ожидает Эммануэля Макрона

Бейрут готовится ко второму после разрушительного взрыва 4 августа визиту президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидается, что глава Пятой республики проведёт переговоры с руководством Ливана о международной финансовой помощи и путях выхода из политического кризиса. Арабская пресса связывает эти два вопроса, представляя Макрона той фигурой, которая способна оказать давление на ливанских политических лидеров, чтобы они сформировали правительство и начали реализацию масштабных реформ.

Одной из главных причины взрыва в порту Бейрута и в оппозиции, и ушедшем в отставку правительстве назвали коррупцию. Жители ливанской столицы ожидают от Макрона действий, которые помогут решению этой и других внутренних проблем страны:

— Мы надеемся, что он позаботится о том, чтобы правительство взяло на себя ответственность, чтобы соблюдались наши фундаментальные права.

— Приходит новое поколение и президенту не надо больше говорить ни с какими официальными лицами. Все они лжецы, все они преступники.

— Вероятно, нам понадобится опыт Франции во всех областях, особенно в сфере здравоохранения или в вопросах выхода из нынешнего энергетического кризиса. Ещё важнее его политическая позиция. Президент должен более четко заявить, что эти элиты не могут вести Ливан в будущее.

По неофициальным данным, Макрон уже направил в Бейрут проект реформ, необходимых для разблокировки траншей международной помощи. Речь идёт, в том числе, об аудите государственных финансов и реструктуризации энергетического сектора. Экономист Алия Мубайед отмечает, что Франция уже стелала немало для решения проблем Ливана:

«Она быстро отреагировала на произошедшее, предоставила помощь крупным организациям, пострадавшим от взрыва, а также финансового и экономического кризиса. Но особенно важно то, что она объединила международные усилия по поддержке Ливана. Франция, будучи иностранным государством, пытается найти выход из политического тупика, используя кнут и пряник, чтобы заставить политический класс отвечать на запросы граждан».

Приведёт ли визит Макрона к конкретным решениям и станет ли он поворотным моментом для Ливана, будет ясно уже в ближайшие дни, — отмечает корреспондент Euronews в Бейруте Лея Файяд. Накануне этого визита президент Ливана Мишель Аун заявил о необходимости реформировать конфессиональную систему управления страной, — эти традиции, по его словам, мешают социальному развитию и экономическому подъёму.