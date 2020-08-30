Берлин возмущен "штурмом Рейхстага" с имперскими и российскими флагами

Представители различных политических партий Германии осудили участников субботних протестов против карантинных мер за прорыв к зданию Рейхстага. Участники протестов форсировали оцепление у здания парламента после того, как полиция объявила о прекращении акции, сославшись на нарушение правил социального дистанцирования.

Несколько сотен демонстрантов, в том числе с флагами Германской империи и России, вышли на ступени Рейхстага, скандируя лозунги. Вскоре они были вытеснены сотрудниками силовых структур.

В мэрии Берлина и в правительстве назвали это беспорядками. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о «неприемлемом ударе в сердце демократии». Глава МВД Хорст Зеехофер отметил, что и для свободы слова существуют ограничения.

Особенное возмущение у представителей партий вызвало появление символики, которая ассоциируется с нацистским прошлым. Об этом говорила и одна из лидеров «Зелёных» Анналена Баербок:

«Когда перед Рейхстагом развеваются флаги Рейха — это не реализация свободы слова, это удар по нашей демократии и нашу демократию следует защитить».

В свою очередь, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сравнила субботние выступления в Берлине с белорусским протестным движением:

«Я в ярости, потому что здесь прямо на моих глазах демократические права, свобода собраний были опорочены нацистской пропагандой. И это при том непростом положении, в котором многие оказались из-за коронавируса, и в то же самое время, когда люди рискуют жизнями, выходя на белорусские улицы, по соседству с Европой, в борьбе за право выражать своё мнение».

В полиции сообщили, что в ходе противостояния на берлинских улицах в субботу были задержаны более 300 человек. Всего, согласно этим же оценкам, к моменту запрета акции в городе собрались около 40 тысяч протестующих. Они выражали возмущение ограничениями прав и свобод, введёнными в рамках борьбы с пандемией, заявляли о преувеличенной опасности COVID-19 и требовали отказаться от жёстких карантинных мер.