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Черногория

Оппозиция Черногории имеет шанс на победу по итогам парламентских выборов - экзитпол

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 Андрей Позняков
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Оппозиция Черногории имеет шанс на победу по итогам парламентских выборов - экзитпол
Авторское право  2020
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Оппозиция Черногории празднует победу. Опубликованные после закрытия избирательных участков данные экзитполов свидетельствуют, что правящая Демократическая партия социалистов может получить на парламентских выборах около 35%, в то время как коалиции «За будущее Черногории» и «Мир — наша нация» вместе претендуют более чем на 45%.

Лидер блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил о смене власти в стране, цитата: «30-летний режим пал!» Он сообщил, что готов к объединению с другими оппозиционными партиями, чтобы сформировать новое экспертное правительство. При этом политик выразил надежду на скорую отставку президента Мило Джукановича, отметив, что не желает с ним сотрудничать.

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