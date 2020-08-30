Черногория выбирает парламент

Явка на парламентских выборах в Черногории бьёт рекорды: к 11 часам утра проголосовали около 35,5% избирателей - на 14% больше, чем в то же время на прошлых выборах и на 17% больше, чем 8 лет тому назад.

Это одиннадцатые по счету всеобщие выборы в стране с момента введения в ней многопартийной системы. Аналитики считают, что главная борьба на них развернётся между правящей левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории и оппозиционной коалицией "За будущее Черногории".

Черногория - парламентская республика. В её однопалатном законодательном органе (Скупщине) - 81 депутат. Скупщина утверждает премьер-министра и членов правительства, генпрокурора, председателей Верховного и Конституционного судов. Депутаты избираются на четырёхлетний срок прямым тайным голосованием.

Для того, чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям нужно заручиться поддержкой не менее 3% избирателей, а политические силы представляющие национальные меньшинства должны набрать не менее 0,7%.