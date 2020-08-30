Лампедуза незваным гостям не рада

Лампедуза протестует против очередного наплыва мигрантов. Только в ночь на воскресенье на берегу итальянского острова высадились 370 нелегалов. При этом в местном центре временного размещения уже проживают 1160 беженцев - в десять раз больше того числа, на которое он рассчитан. За последние несколько месяцев новоприбывшие оттуда неоднократно сбегали, вопреки предписанию об обязательном карантине на фоне пандемии коронавируса.

Представители "Лиги" Маттео Сальвини устроили в порту острова манифестацию. Мэр Сальваторе Мартелло пригрозил объявить всеобщую забастовку, если Рим не усилит охрану морских границ, а беженцев не начнут напрямую отправлять в другие регионы страны.

Представители католической церкви взялись найти временное жилье для новых гостей Лампедузы, в том числе для 49 нелегалов, в основном женщин и детей, доставленных накануне на остров итальянской береговой охраной, которая пришла на помощь судну "Луиза Мишель". Купленный на средства уличного художника Бэнкси катер ранее оказался переполненным спасенными в Средиземном море мигрантами и сел на мель.

Тем временем, на одном из перевозивших мигрантов судов у берегов Калабрии произошел взрыв. Это случилось в момент, когда пассажиры перебирались на борт итальянского военного корабля. Шесть человек пропали без вести. Ранены два таможенника.