Новые протесты с требованием отставки Нетаньяху

В Израиле тысячи человек в субботу вновь вышли на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Иерусалиме манифестанты пришли к резиденции главы правительства, в Тель-Авиве заблокировали центральные улицы города.

Антиправительственные манифестации не прекращаются в стране уже несколько недель. Противники Нетаньяху требуют от него покинуть свой пост: сейчас премьер находится под следствием по делу о коррупции и злоупотреблении полномочиями. Разбирательство длится уже три года, причем в документах фигурирует имя не только Нетаньяху, но и его супруги Сары. Сам политик вину категорически отрицает.

Кроме того, израильтяне недовольны действиями правительства в борьбе с коронавирусом: жёсткие карантинные меры, введённые властями, привели к более чем 20-процентному скачку безработицы, при этом темпы заражения остаются высокими, в стране подтверждено более 100 тысяч случаев.