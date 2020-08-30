COVID-19: более 25 млн заразившихся в мире

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в воскресенье 25 млн. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, где ведут подсчеты на основе данных, предоставляемых международными организациями, а также федеральными и местными властями разных стран.

Число инфицированных - 25 009 250

Умерли 842 702 человека,

Выздоровели 16 411 400

Условный показатель летальности (окончательный определится после завершения пандемии) достиг 3,4%.

Больше всего случаев заражения (5 961 582) выявлено в США. На втором месте Бразилия (3 846 153), на третьем - Индия (3 542 733).

После США и Китая о случае повторного инфицирования коронавирусом сообщили в субботу учёные Эквадора, отметив, что у пациента было выявлено повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус, а значит в его организме уже были антитела.

Индия в воскресенье сообщила о более 78 000 новых заражений за 24 часа, установив рекорд по суточному приросту новых инфицирований коронавирусом в мире. Эксперты предполагают, что даже эти цифры занижены, так как в Индии много незарегистрированных случаев заражения из-за малого количества тестирований.

Россия

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 4 980 (3,5% за 7 дней, это минимум за пандемию).

Общее число инфицированных достигло 990 326. 17 093 из них скончались, 806 982 выздоровели. Доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заболевших. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекцией.

В стране регистрируют меньше 5 000 инфицированных в сутки уже 2 недели подряд, дней подряд, среднесуточный прирост опустился ниже 0,5%; 11 недель подряд число выздоровевших превышает количество случаев, выявленных за выявленных за 7 дней.

Азербайджан

135 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Азербайджане - это на 53 меньше показателя предыдущего дня. По данным оперативного штаба при кабинете министров, общее число заразившихся достигло 36 309. Это 0,4% от общей численности населения (10 млн человек). 531 пациент скончался.

В субботу азербайджанские власти продлили особый карантинный режим на территории страны до 30 сентября.

Армения

В Армении за сутки выявили 124 новых случая Covid-19, и число заразившихся достигло 43 750, выздоровевших - 37 650. Днем ранее сообщалось о 175 случаях заражения. Такие данные привело в воскресенье армянское министерство здравоохранения. По его данным, с начала эпидемии в стране умерли от коронавирусной инфекции 877 человек.

Проведены более 205 000 тестов (около 7% населения), более 21% результатов оказались положительными. Инфекция выявлена у примерно 1,4% жителей страны с населением в 2,9 млн человек. Пик заражения в Армении был зарегистрирован 7 июня (766 случаев).

Республика Беларусь

Белорусское министерство здравоохранения по состоянию на 30 августа подтвердило 71 687 случаев заражения коронавирусом. 70 452 заболевших COVID-19 выздоровели, 676 скончались. проведено 1 527 049 тестов. За сутки в стране зарегистрировано 164 случая инфицирования.

Грузия

В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1 469, увеличившись за прошедшие сутки всего на 7. До настоящего времени скончались 19 заболевших. Сообщение об этом появилось в воскресенье на правительственном сайте, информирующем население о распространении болезни.

Проведены 364 275 тестов на коронавирус. Выздоровели 1 221 заразившихся - 83,12% от общего числа инфицированных. Самый высокий суточный показатель заражения в стране зарегистрирован 17 апреля - 34 случая.

Украина

За последние сутки на Украине выявлены 2096 новых случаев Covid-19, 35 человек умерли, 596 выздоровели. Число инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 119 074 человека, выздоровевших - 56 734. Умерли от Covid-19 2 527 человек.

Казахстан

Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане возросло до 105 684 - за минувшие сутки выявлено 126 новых случаев. Всего выздоровели 96 135 человек, 1572 скончались.

Об этом сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса при казахском правительстве.

Доля инфицированных составляет 0,5% от населения страны (18,7 млн), самое большое число инфицированных за сутки было зарегистрировано 9 июля - 1 962.

С 31 августа в Казахстане начался второй этап послабления карантинных мер.