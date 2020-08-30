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мир

Индия зарегистрировала наибольшее число новых случаев COVID за сутки

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 Мария Горковская
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Индия зарегистрировала наибольшее число новых случаев COVID за сутки
Авторское право  Luca Bruno/AP
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Очередные антирекорды коронавируса. В Индии зарегистрировано наибольшее число новых случаев заражения за сутки - 78761. При этом власти продолжают снимать парализовавшие экономику ограничения: в сентябре возобновит работу метро, будут разрешены религиозные, политические и спортивные мероприятия с участием не более ста человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 25 млн. Кроме Индии, в первую пятерку по числу инфицированных вошли США, Бразилия, Россия и Перу.

Более 843 тысяч заразившихся умерли. На США, Бразилию и Мексику приходится 43% жертв пандемии.

Количество заболевших растет в Италии, Испании, Франции. Чтобы не допустить второй волны и избежать карантина, правительства ужесточают меры по борьбе с инфекцией, вводят новые штрафы за отсутствие масок.

Правительство Японии заявило о намерении обеспечить вакциной от коронавируса всех жителей до середины 2021 года.

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