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Республика Беларусь

Протестующие "поздравили" Александра Лукашенко. Задержаны 140 человек

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 Андрей Позняков
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Колонна протестующих на пути к площади Независимости в Минске 30 августа 2020
Колонна протестующих на пути к площади Независимости в Минске 30 августа 2020   -   Авторское право  AP Photo
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В ходе протестных выступлений в Минске, приуроченных ко дню рождения Александра Лукашенко, задержаны по меньшей мере 140 человек. Это данные МВД. На очередную воскресную акцию под лозунгами за смену власти и против полицейского насилия вышли десятки тысяч людей. На центральных улицах их встретили усиленные кордоны сотрудников силовых структур с водомётами и бронетехникой. В МВД объяснили, что в город ввели БТР-80 для безопасности личного состава.

Одним из центров противостояния стала площадь у Дворца независимости, где, как утверждают в пресс-службе президента, в это время работал Александр Лукашенко. РИА Новости опубликовало его фотографию с автоматом в руках напротив входа в здание.

К протестующим, как передаёт TUT.BY, выходил помощник президента Николай Латышенок. Отвечая на вопросы, он заявил, что Лукашенко не признаёт Координационный совет, который сформировали его оппоненты, и не намерен вести с ним переговоры, но готов к диалогу с другими «инициативными группами». Координационный совет по трансферу власти тем временем вновь призвал Лукашенко к переговорам.

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