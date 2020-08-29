Вашингтон: марш против расизма

В Вашингтоне — массовая акция протеста против расизма. В столице США собрались, по разным данным, от 200 до 300 тысяч человек. Они пришли к мемориалу президента Линкольна, рядом с которым расположен и памятник Мартину Лютеру Кингу: шествие посвящено 57-й годовщине "Марша на Вашингтон" и знаменитой речи Кинга.

Иоланда Рене Кинг, внучка Мартина Лютера Кинга:

"Мы станем поколением, которое покончит с системным расизмом раз и навсегда. Мы станем поколением, которое покончит с полицейским произволом и вооружённым насилием, раз и навсегда".

Новая волна беспорядков началась на этой неделе в Висконсине после случая с Джейкобом Блейком: находящемуся в розыске полицейские стреляли в спину, из-за чего он оказался парализован.

Джейкоб Блейк-старший, отец Джейкоба Блейка:

"В Соединённых Штатах две системы правосудия: белая и чёрная. Чёрная работает плохо. Но мы будем сопротивляться. Каждый чернокожий в США будет сопротивляться. Мы устали. Я устал смотреть, как страдают молодые темнокожие".

Менее масштабные акции проходили в пятницу и в других районах Вашингтона, например перед зданием министерства юстиции, а также в других городах.