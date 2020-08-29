Акция против "коронадиктатуры" в Берлине собрала ок. 20 тыс. участников

Тысячи противников карантинных ограничений собрались в центре Берлина на одну из крупнейших акций протеста против государственной политики по борьбе с коронавирусом. Столичная администрация пыталась запретить проведение демонстрации, однако в пятницу суд встал на сторону организаторов.

Когда протестующие стали собираться в районе Митте, полиция констатировала, что люди не соблюдают необходимую социальную дистанцию, и объявила обязательное ношение масок по всему маршруту шествия. В твиттере берлинской полиции сказано, что у правоохранителей в итоге не осталось иного выхода, нежели запретить акцию и разогнать протестующих.

Требование разойтись повторяли через громкоговорители. Демонстранты в ответ скандировали «Сопротивление!», «Мы — народ» и «Конец коронадиктатуре». Они требовали отставки правительства, а также соблюдения фундаментальных прав человека и гражданина. Рядом собрались их оппоненты, которые обвиняли участников акции в сотрудничестве с ультраправыми движениями и сторонниками теорий заговора.