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Республика Эквадор

Влюбленные из Эквадора признаны старейшей из ныне живущих супружеских пар

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 Мария Горковская
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Влюбленные из Эквадора признаны старейшей из ныне живущих супружеских пар
Авторское право  AP Photo
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Ему 110 лет, ей 104. Но они по-прежнему крепко держатся за руки и нежно целуют друг друга. Хулио Сезар Мора и Вальдрамина Кинтерос из Эквадора признаны старейшей из ныне живущих супружеских пар.

Двоюродный брат Хулио познакомил их в 1934 году. Дружба переросла в любовь. И шесть лет спустя они поженились - тайно. Их родители были категорически против союза.

"Мы никогда не разводились, не расставались. Ничего такого нам даже в голову не приходило. Надо всегда говорить правду. Не лгите. Ложь закрывает от вас целый мир", - говорит женщина.

Прежде чем попасть в Книгу рекордов Гиннеса, Вальдрамина и Хулио всю жизнь проработали учителями в школе. У них пятеро детей, 11 внуков, 21 правнук и 9 праправнуков.

Они уверены: любовь, взаимное уважение и зрелость личности каждого из супругов - вот в чем кроется залог семейного счастья.

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