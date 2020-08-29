Европа: ограничить вторую волну

Во Франции темпы заражения коронавирусом практически достигают пиковых показателей начала пандемии марта-апреля: в пятницу выявлено почти 7400 новых случаев. Власти страны настаивают на жёстких мерах ношения масок и социального дистанцирования — чтобы не пришлось вводить новый карантин.

В Румынии правительство разрешило вновь открывать бары и рестораны, но лишь в тех районах, где ситуация с коронавирусом сравнительно стабильная: прирост заражённых на превышает 1,5 случаев на тысячу человек. Окончательное решение принимают местные власти.

В Косове, в отличие от многих стран Европы, решили по крайней мере на две недели отложить начало нового учебного года. В министерстве образования решили посвятить это время наблюдению за ситуацией и выработке оптимального набора мер безопасности.

А на Украине продолжает расти число заражений и смертельных исходов, устанавливая новые антирекорды. С пятницы власти ограничили въезд для иностранцев сроком по крайней мере на месяц.