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Германия

300 человек задержаны в Берлине на акции против карантинных мер

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 Андрей Позняков
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300 человек задержаны в Берлине на акции против карантинных мер
Авторское право  Michael Sohn/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Около трёхсот человек задержаны в Берлине при разгоне акции противников карантинных мер. Такие данные приводит полиция, сообщая о столкновениях между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно этим же сведениям, под лозунгами против правительства и вводимых ограничений собрались около 40 тыс. человек. Вот, как объяснил смысл этой акции один из её участников Йорг: «Правительство полностью нелегитимно, всё незаконно. А коронавирус — это просто грипп в тяжёлой форме. Пандемия используется, чтобы поработить людей».

Организаторы акции в Берлине добились её проведения через суд, однако вскоре после начала полиция всё же потребовала прекратить демонстрацию, сославшись на несоблюдение правил социального дистанцирования. Как сообщают немецкие издания, после этого крупные группы протестующих неоднократно вступали в конфликты с правоохранителям, пробивались через кордоны на перекрытые улицы и даже к зданию Рейхстага. Рядом свою акцию проводили противники демонстрантов, обвинявшие их в сотрудничестве с ультраправыми силами и в распространении теорий заговора.

В Цюрихе на аналогичную демонстрацию против каратина, масок и вакцинации, по данным швейцарских правоохранительных органов, пришли более тысячи участников. Они требовали вернуть им свободу, то есть отменить карантинные меры, обернувшиеся ограничением прав и свобод граждан.

В Лондоне протестующие собрались на Трафальгарской площади. Они заявляли о «медицинской тирании», выступали против ношения масок и ограничений свободы передвижения из-за коронавирусной пандемии. Несколько сот человек под такими же лозунгами вышли на митинг в Париже, где маски стали обязательными на всех улицах. Обе эти акции завершились без серьёзных происшествий.

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