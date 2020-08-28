Помогут ли результаты съездов Байдену и Трампу?

_Съезды демократов и республиканцев США завершены, но смогут ли они повлиять на ноябрьские выборы президента страны? Корреспондент Euronews Энди Роусджин выяснил, какое впечатление оставили съезды на избирателей одного из важнейших штатов предвыборной кампании - Висконсина. _

Предвыборные съезды двух основных партий США прошли на этот раз необычно скромно. Из-за эпидемии коронавируса республиканцы хотя и решились на проведение мероприятия оффлайн, но присутствовали на нём всего 300 делегатов вместо 10 000, в основном выборщики. А демократы и вовсе провели свой съезд в режиме видеоконференции, но некоторые видят в этом свои преимущества:

"По-моему, всё прошло отлично. Обычно, если вы не делегат съезда, то не видите своими глазами, что там происходит днём. Но всё сейчас транслировалось онлайн, и люди могли принимать в этом учапстие".

Съезд республиканцев в Шарлотте (штат Северная Королина) прошёл на этот раз без представителей СМИ. Сторонники Дональда Трампа хвалят хорошую организацию форума, подчёркивая, что все меры предосторожности были соблюдены:

"Это было захватывающе! В этом году у нас были серьезные проблемы: коронавирус и прочее. Но республиканцы сделали всё, как надо: делегатов на этот раз было меньше, и необходимая дистанция соблюдалась".

Многие обычные избиратели считают однако, что съезды предоставили им не так много информации о кандидатах и их программах, а то, что было, представлено, прозвучало малоубедительно. Некоторые и вовсе не скрывают разочарования:

_"Мне просто кажется, что они в любом случае рассказывают вам то, что вы хотели бы услышать. Я не верю ничему из того, что говорят обе стороны". _

Звучат упрёки и в несостоятельности аргументов:

"Мне не нравится то, что предлагают демократы. Мне не нравится всё это насилие, о котором они никогда не упоминают. А они действуют так, будто все против Трампа, и будто Трамп не справляется со своей работой. Но коронавирус появился не из-за Трампа, он пришёл из Китая".

Телевизионные рейтинги демократов в первый вечер их съезда были ниже на 27% по сравнению с теми, что были зарегистрированы 4 года тому назад. Последние опросы показали также, что значительным приростом в поддержке Джо Байден по результатм съезда похвастаться не может.

А как обстоят дела у республиканцев? У них рейтинг и того ниже: на 31% меньше, чем 4 года тому назад.

Избиратели на юго-востоке Висконсина, прекрасно осознают ту огромную роль, которую они могут сыграть на выборах: победа Дональда Трампа с небольшим перевесом здесь, в округе города Расина в 2016 году, помогла ему добиться успеха во всём штате и стать первым кандидатом в президенты от республиканцев, выигравшим штат с 1984 года.

На данный момент данные соцопросов в Висконсине говорят о том, что Трамп отстает на целых 10 пунктов. Но ровно на столько же он отставал 4 года назад в это время, и республиканцы не теряют надежды.

"Спросите Хиллари Клинтон, помогло ли ей это тогда?" - говорят они.

Демократы тоже полны надежд: они говорят, что извлекли урок из прошлых выборов:

"Мы не можем повторить ошибку, совершённую 4 года и просто принять это, как должное. Мы должны работать до последней минуты, вплоть до финишной черты!"

Как каждый из кандидатов преодолеет финишную черту со съездами, которые принесли им мало пользы, в условиях пандемии - остаётся только гадать.