Дональд Трамп официально согласился переизбираться

Дональд Трамп официально дал согласие баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Делегаты партийного съезда выдвинули действующего главу Белого дома четыре дня назад.

Свою речь Трамп начал с соболезнований пострадавшим от урагана "Лаура" на побережье Мексиканского залива. Ранее он не исключал, что отложит выступление, если бы последствия стихии оказались более тяжёлыми.

Соперник Трампа, Джо Байден, стал официальным кандидатом Демократической партии неделю назад. Согласно последним опросам, за Байдена готовы проголосовать около 50% американцев, Трамп уступает ему несколько процентных пунктов.

Дональд Трамп, президент США:

"Республиканская партия, партия Авраама Линкольна, едина, решительна и готова приветствовать миллионы демократов, независимых и всех, кто верит в величие Америки и праведный огонь в сердцах американцев".

Ещё до выступления Трампа у Белого дома состоялись несколько манифестаций: в центре Вашингтона собрались как противники, так и сторонники Трампа. Главные претензии к действующему президенту — спорные решения на фоне массовых выступлений афроамериканцев и в борьбе с распространением коронавируса.