Украина приостановила дипломатические контакты с Беларусью

Украина приостановила все дипломатические контакты с Беларусью и готова их возобновить только, когда они перестанут нести репутационные, политические и моральные потери для Киева, сказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Заявление было сделано после нескольких дней жарких баталий. В эксклюзивном интервью Euronews президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лукашенко стоит провести повторные выборы.

Владимир Зеленский, президент Украины

"Давайте представим, что я уверен в себе и в выборе народа. Я уверенный человек. Как мне всех успокоить? Я бы сказал: "Через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет – участвуйте!". Я бы пригласил абсолютно всех международных наблюдателей. И сказал бы народу: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И уже после этих результатов – вопросов бы не осталось ни у кого".

МИД Беларуси отреагировал сообщением, что украинцы – это братский народ, от которого белорусы в этот сложный момент ждут поддержки и понимания, но никак не советов.

На это МИД Украины ответил: "Опыт украинской "Революции достоинства" показывает, что игнорирование общественного мнения и советов друзей и прокладывание пути с помощью дубинок – это путь в никуда"

Через два дня Александр Лукашенко назвал это "дипломатической войной".

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь

"Дипломатическая бойня против нас началась? Началась. На самом высоком уровне. И не только еще не устоявшиеся соседи в открытую заявляют о повторных выборах в Беларуси, вмешиваются в наши дела. Это их точка зрения на повторные выборы. Но уже открыто начинают давить на Беларусь. Налицо дипломатическая война".

В Минске тем временем не стихают массовые акции протеста.