Премьер-министр Японии подал в отставку по состоянию здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаёт в отставку по состоянию здоровья: из-за обострения язвенного колита.

В последнее время СМИ периодически сообщали о проблемах со со здоровьем главы правительства, в частности о том, что в начале июля ему стало плохо прямо в кабинете. А за последние две недели политик дважды проходил обследование в больнице. До сих пор премьер прямо не подтверждал эти сообщения.

Язвенный колит уже стоил Абэ первого премьерского срока: в 2007-м он ушёл в отставку, проработав всего год. Однако позже он установил рекорд по длительности пребывания на посту главы кабинета: 7 лет и 8 месяцев.

Имя преемника Абэ на посту лидера партии должно стать известно до 1 сентября. Политологи ожидают, что в должности премьера его утвердят без проблем, поскольку правящая коалиция располагает большинством в обеих палатах.