Светлана Тихановская: "Двоевластия быть не может"

Третья неделя протестов в Беларуси. Александр Лукашенко заявляет об организованной извне войне против страны. Его оппоненты - о демократической революции. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала Euronews о своей надежде разрешить кризис путем мирного диалога.

Марика Димитриади, Euronews: Светлана Алексеевич призвала мир и, может быть, Россию помочь Беларуси. Считаете ли вы, что стране нужна помощь извне? Или белорусы справятся своими силами?

Светлана Тихановская: Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия - это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения.

Марика Димитриади: Какие сейчас ближайшие планы Координационного совета оппозиции?

Светлана Тихановская: Вся деятельность Координационного совета направлена на переговоры, диалог, инициализацию диалога с правительством. Это и ближайшие, и долгосрочные планы. Мы надеемся, что диалог начнется как можно быстрее, чтобы политический кризис не ударил очень сильно по экономике страны.

Марика Димитриади: Вы не боитесь, что в стране установится двоевластие?

Светлана Тихановская: Выборы были сфальсифицированы. Народ понимает, что нынешний президент... Они его не выбирали. И они будут защищать свой выбор. Власть, которая есть сейчас, они ее уже не примут. Поэтому двоевластия как такого быть не может. У нас есть один лидер, и народ, люди Беларуси знают, кто это.