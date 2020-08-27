Протесты в Кеноше: у раненного полицейскими Джейкоба Блейка был нож

Третья ночь протестов в городе Кеноше, штат Висконсин. Стали известны новые детали расследования вызвавшего гнев людей инцидента, в ходе которого полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.

Сообщается, что открывший огонь Растен Шески отслужил в правоохранительных органах семь лет. Сперва в ходе задержания он решил применить против мужчины электрошокер. Но тот попытался скрыться на автомобиле. Шески выстрелил семь раз. В машине полицейские обнаружили холодное оружие.

"В ходе допроса Блейк признал, что имел при себе нож. Сотрудники Отдела уголовных расследований управления юстиции нашли нож на полу в салоне автомобиля Блейка со стороны водителя. При обыске другого оружия в автомобиле обнаружено не было", - отметил генпрокурор штата Джош Каул.

В результате одной из уличных потасовок между участниками протестных акций два человека погибли, один получил ранения. По подозрению в умышленном убийстве задержан семнадцатилетний белый американец, житель Иллинойса.

Для наведения порядка в город направлены части Национальной гвардии и сотрудники ФБР. Сюда прибудут и группы специального назначения Службы маршалов США. Одна из задач этой федеральной структуры - реагирование на чрезвычайные ситуации.