Спортсмены объявляют бойкот из-за инцидента в Висконсине

Национальная баскетбольная ассоциация отложила матчи серии плей-офф в связи с инцидентом в Висконсине. В этом штате полицейский выстрелил в чернокожего Джейкоба Блейка. Мужчина серьезно пострадал. Ранее игроки "Милуоки" приняли решение бойкотировать пятый матч серии первого раунда плей-офф против "Орландо". Помимо матча "Милуоки" - "Орландо", будут отложены встречи "Хьюстон" - "Оклахома" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд".

Солидарность с Джейкобом Блейком выразили и представители других видов спорта, в частности, игроки профессионального бейсбольного клуба Нью-Йорк Метс.

Доминик Смит, бейсболист: "Людям все равно. Такое часто происходит. Это показывает наличие ненависти в людских сердцах. Это отвратительно. Быть черным в Америке не так просто".

В знак протеста против насилия полицейских японка Наоми Осака отказалась продолжить участие в крупном турнире. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.