По всей Европе школьники, студенты и преподаватели готовятся вернуться в классы и аудитории после летних каникул. Угроза заражения Covid-19 всё ещё актуальна на континенте, а потому правительствам европейских стран приходится принимать непростые решения, которые призваны совместить необходимость получения образования с гарантией безопасности.

Первый вопрос: кому и когда надевать защитные маски. Во Франции например они обязательны для учителей даже во время уроков. в Испании учителя и ученики должны носить маски только в непосредственной близости друг от друга, в в Нидерландах решили от них отказаться.

Второй вопрос - как обеспечить социальную дистанцию? Для этого рекомендуется сократить число учащихся в одном и том же классе. Посменная организация учебного процесса была впервые введена в Дании, и многие последовали её примеру. Другой способ избежать перегрузки помещений - занятия в онлайн-режиме.

Правила гигиены должны соблюдаться повсюду неукоснительно, но они тоже немного отличаются от страны к стране расстановкой акцентов. Так, в Германии предписано частое мытьё рук, а в Испании особо подчёркивается, что тщательная уборка помещений должна проводиться не реже одного раза. а туалетов - не реже трёх раз в день.

И, конечно, всех беспокоит вопрос о том, что делать, если тесты учеников или учителей на коронавирус дадут положительный результат. Считается, что отдельные случаи заражения не должны повлечь за собой закрытие целых заведений. Но на практике некоторые школы в Германии уже были вынуждены закрыться по этой причине.

Ещё одно отличие состоит в том, кто принимает решение. В некоторых странах, таких как Италия и Франция, это прерогатива правительства страны, в других право принятия решения передаётся отдельным регионам, а некоторые правила и положения вырабатывают и сами учебные заведения.