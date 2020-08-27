Россия создала резерв силовиков для Беларуси

Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Беларуси. По словам президента Владимира Путин, у Москвы есть определенные обязательства перед Минском "в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности". Об этом он заявил в интервью в интервью телеканалу "Россия-24".

"Александр Григорьеви попросил меня меня сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов. Я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — сказал Путин. "Такой необходимости нет и, надеюсь, не будет", — подчеркнул он.

Путин также заявил, что 33 россиянина, задержанные в конце июля в в Минске, были обманом доставлены в Беларусь спецслужбами Украины и США, которые планировали "представить их в качестве возможной ударной силы" для дестабилизации ситуации перед выборами.

"Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди хорошо информированные теперь даже не скрывают это", — заявил президент РФ.

Путин отметил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решаться мирным путем и что белорусские власти должны считаться с уличными протестами