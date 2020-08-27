В Одессе подняли нефтяной танкер "Delfi"

Нефтяной танкер "Delfi", затонувший в ноябре прошлого года у одного из пляжей Одессы, теперь поставлен на киль. Это была четвертая попытка поднять судно. Ранее эвакуацией занимался судовладелец, а сейчас дело перешло в Администрацию морских портов.

Руслан Сахаутдинов, начальник администрации Одесского морского порта

"Судно теперь уже имеет крен 30 градусов вместо 90. В этом положении с судном уже можно работать и перемещаться по палубе. Дальнейшие планы мы сможем уточнить после того, как водолазы получат доступ к правому борту судна".

Перший етап - прибирання аварійного танкера DELFI завершено. Танкер поставлено на рівний кіль Сьогодні, 26 серпня, о... Publiée par Адміністрація Одеського морського порту sur Mercredi 26 août 2020

Нефтяной танкер "Delfi", следовавший под флагом Молдовы, осенью 2019 года из-за сильного штормового ветра потерпел крушение у берегов Одессы. На борту находились три члена экипажа. Все они были эвакуировали. Местные СМИ сообщают о том, что после произошедшей утечки нефтепродуктов на месте было обнаружено пятно площадью в почти 7,5 тыс. квадратных метров.