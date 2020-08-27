МВД начал проверку в связи с госпитализацией Навального

МВД сообщило о начале проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального, а Генпрокуратура попросила у Германии правовой помощи. Ведомству понадобились доказательства предварительного диагноза, который был поставлен в немецкой клинике. Также ведомство запросило документы, в которых содержатся медданные и исследования немецких специалистов как в момент транспортировки Навального, так и во время его нахождения в клинике.

Тем не менее, несмотря на просьбы родственников и сторонников Навального, которые уверены, что политика отравили, уголовное дело так до сих пор и не было возбуждено. Представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подчеркнул, что пока нет никаких данных, которые бы свидетельствовали о совершении умышленного преступления, которое должно было бы расследоваться в рамках уголовного кодекса.

Ранее транспортная полиция осмотрела гостиничный номер в Томске, где жил Навальный, проанализировала записи с камер видеонаблюдения и изъяла “более 100 предметов”. Однако в ведомстве отметили, что пока не нашли “сильнодействующих или наркотических веществ”.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. 22 августа его перевезли на лечение в Германию. С момента госпитализации Навальный находится в коме, он подключен к аппарату ИВЛ.

Омские врачи утверждали, что ядов в крови и моче Навального не нашли. Их основной диагноз - нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. В первые два дня омские врачи отказывались отпускать Навального на лечение в Европу, ссылаясь на то, что пациент находится в нестабильном состоянии.

Родственники обратились в Европейский суд по правам человека, но еще до того, как ЕСПЧ принял решение, медики дали разрешение на транспортировку политика в немецкую клинику. Берлинские врачи сообщили, что результаты клинического обследования говорят об интоксикации веществом из группы “ингибиторы холинэстеразы”.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит оснований для уголовного расследования, поскольку пока неизвестно, воздействию какого вещества подвергся Навальный. Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией может быть провокацией со стороны Запада: Германии и других стран Евросоюза, цель этой провокации - "сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны".

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас призвали власти России провести максимально прозрачное расследование, "учитывая заметную роль Навального среди политической оппозиции в России". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал у себя в Twitter, что "отравление Навального потрясло мир и что Соединенное Королевство выражает солидарность с ним и его семьей". Глава кабмина также призвал к максимально открытому и полному расследованию и сообщил, что его страна будет работать на международном уровне, чтобы добиться справедливости в этом деле.