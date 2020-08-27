Луизиана под ударом "Лауры"

Ураган "Лаура" орушился на американский штат Луизиану и принёс с собой ливневые дожди, вызвавшие наводнения. Скорость ветра достигала 240 км/час - в последний раз с ударом стихии такой мощности Луизиана сталкивалась более 160 лет тому назад, в 1856 году.

Уровень воды в Мексиканском заливе резко поднялся - ожидается, что он может достичь 6 метров. Штормовое предупреждение объявлено в Техасе и Луизиане для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов. В связи с приближением "Лауры№ была объявлена эвакуация более 580 тысяч местных жителей.

"Это серьёзный шторм. Мы настоятельно призываем всех, кто находится в зонах риска, прислушиваться к властям штата и местным властям. Будьте в безопасности и знайте, что мы будем с вами на каждом этапе пути для поддержки, спасения, реагирования и восстановления в ближайшие дни и в последующие недели" , - сказал вице-президент США Майк Пенс.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Лаура» по мере приближения к американскому побережью усилился до четвёртой категории по шкале Саффира-Симпсона, оценивающий потенциальный ущерб. Изначально урагану была присвоена первая категория.