Италия: вино пойдет на гель для рук

Вино и санитайзеры... Кто бы мог подумать, насколько эти два продукта будут тесно связаны друг с другом. На Апеннинах после того, как рестораны и бары были закрыты на карантин, в подвалах виноделов и на заводах скопилось огромное количество непроданного вина. Между тем близится сезон сбора нового урожая, для которого необходимо освободить место. Теперь виноделы Италии, так же как их французские и испанские коллеги, смогут поставлять свою продукцию на перегонные заводы, где вино превратят в дезинфицирующий гель. Соответствующее постановление приняло правительство итальянское правительство.

Антонио Эмальди, президент компании Assodistil: "Мы получаем вино, которое хранится вот здесь, в стальных резервуарах, соединенных с дистилляционной системой. В ходе технологического процесса мы получаем этиловый спирт. Конечный чистый продукт достигает качества, необходимого для фармацевтического производства геля".

Этиловый спирт затем денатурируют.

Антонио Эмальди, президент компании Assodistil: "Спирт автоматически извлекается из резервуара и перекачивается через насосы по этим трубам, где в него добавляют химические вещества, чтобы продукт стал непригодным для потребления людьми. Затем спирт попадает прямо в цистерну. Далее его привозят тем, кто занимается упаковочными работам. Потом санитайзер попадет на прилавки магазинов и аптек".

Лука Паламара Euronews: "Вот так лучшие итальянские вина и превращаются в дезинфицирующий гель. И это одно из причудливых последствий пандемии COVID-19. Впрочем, данный шаг поможет производителям вина преодолеть кризис, с которым столкнулся сектор".

Антонио Эмальди, президент компании Assodistil: "Ну, а мы пытаемся внести свой вклад, помогая виноделам избавиться от непроданного вина и готовиться к сбору урожая". Мы перерабатываем вино, которое станет бременем для виноделен".

В докоронавирусную эпоху преобразование вина в дезинфицирующий гель было бы просто немыслимо. Но на сегодняшний день необходимо позволить столь экономически значимому сектору Италии оправиться от кризиса.