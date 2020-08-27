"Врачи без границ" спасают мигрантов от COVID-19

Последние полгода главная задача "Врачей без границ" на острове Лесбос - не допустить распространения коронавируса в лагерях для беженцев. Сотни мигрантов уже сдали тесты на COVID-19. Но риск того, что переполненные центры, в которых люди зачастую живут без элементарных санитарно-гигиенических условий, могут стать новыми очагами заражения, по-прежнему высок.

"Двести человек пользуются одним туалетом, 600 - одним душем. В Мории как минимум 925 из 1000 человек подпадают под определение наиболее уязвимых лиц по целому ряду критериев. Этих людей необходимо изолировать либо за пределами лагеря, либо внутри, снабдив их всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты", - считает Кристина Псарра, глава греческого отделения организации.

Ввиду угрозы распространения коронавируса на островах, правительство приняло решение перевезти часть мигрантов на материк. Но многие из них в итоге оказались на улице. Всего месяц спустя после получения официального статуса беженца они потеряли право на временное жилье и какие-либо выплаты. В центре Афин образовался своеобразный лагерь.

"Конечно мы не чувствуем себя в безопасности. Но что мы можем сделать? Сначала Мория, Лесбос, теперь вот эта площадь, мы стали бездомными. Когда я покидала Афганистан, то надеялась на лучшее будущее. На родине у меня остались три дочери. И я даже не знаю, увижу ли их когда-нибудь. Никому до нас нет дела, не знаю, что делать", - рассказывает Махгуль Ализаде, мигрантка.

Апостолос Стаикос, Euronews: "У беженцев, которые живут в лагерях или на этой площади Виктории, нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Личные средства гигиены для них - невиданная роскошь. Греческое правительство заявляет, что делает все необходимое, чтобы не допустить распространения коронавируса в центрах по приему беженцев".