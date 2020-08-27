Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал в отставку на фоне скандала, разразившегося из-за нарушения им карантинных правил. Неделю назад он в числе еще как минимум 80 человек побывал на устроенном в ирландском городке Клифден гала-ужине парламентского гольф-клуба. В своем заявлении чиновник отмечает, что сожалеет о данном поступке, хотя и настаивает на том, что никаких законов не нарушал.

В правительстве Ирландии уверены в обратном. Здесь действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Кроме того, Хоган совершил несколько частных поездок по стране, предварительно не самоизолировавшись на две недели. Он побывал и в закрытом на карантин графстве Килдэр.

"Я осознаю, что, хоть и не нарушал законов, все эти ошибки отвлекли меня и Комиссию от работы. За последние несколько дней мне пришлось многое серьезно обдумать. Мой вывод таков: любые отвлекающие факторы должны быть устранены", - говорит уже бывший еврокомиссар.

В своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уважает решение Хогана и поблагодарила его за проделанную работу. В то же время теперь Брюсселю придется в срочном порядке искать замену ключевой фигуре на переговорах о будущих отношениях ЕС и Великобритании после "Брексита" - всего за несколько месяцев до окончания переходного периода.