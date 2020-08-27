Европейские дипломаты пытаются усадить Грецию и Турцию за стол переговоров

Главы МИД ЕС, которые встречаются в Берлине, прилагают усилия с тем, чтобы дипломатическим путем урегулировать конфликт в Восточном Средиземноморье. Задача не из простых - создать предпосылки для прямых переговоров Турции и Греции. Анкара и Афины спорят о принадлежности морского шельфа и расположенных на нем углеводородных месторождениях.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил по телефону ситуацию как с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, так и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Американский лидер отметил, что стороны должны быть привержены диалогу, как единственному способу разрешить противоречия.

Пока подвижек нет. Министр иностранных дел Греции сообщил парламенту, что республика начинает расширение своих территориальные вод до 12 морских миль к югу от острова Крит.

Никос Дендиас, министр иностранных дел Греции: "Мы дали соответствующее распоряжение океанографам. Они должны завершить процесс расширения наших территориальных вод в пределах исключительной экономической зоны в рамках соглашения, которое мы заключили с Египтом. По другим регионам, в которых у нас нет установленной исключительной экономической зоны, мы продолжим - насколько это будет возможно - переговоры, и затем продолжим и там аналогичные расширения территориальных вод".

На фоне обострения ситуации в Восточном Средиземноморье проходят совместные морские учения Греции, Франции, Италии и Кипра. В том же районе состоялись военно-морские учения Турции и США. В МИД Турции заявили, что действия Франции способствуют росту напряженности в регионе: "Переброска французских военных самолетов в Республику Кипр, а также временное или постоянное пребывание этих самолетов на острове противоречит договору 1960 года", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В тот же день стало известно, что власти Турции приняли решение продлить срок проведения геологоразведочных работ в Средиземном море до 1 сентября.