"Крайстчерченский стрелок" получил пожизненное заключение

"Стрелок из Крайстчерча" приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Это максимальная мера наказания за подобное преступление в Новой Зеландии. В марте 2019 года 29-летний австралиец Брентон Таррант совершил нападение на две мечети в городе Крайстчерч. В результате атак погиб 51 человек, еще 50 были ранены.

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии

"Травму, (нанесенную обществу) 15 марта нелегко залечить, но я надеюсь, что сегодня – последний день, когда мы произносим имя террориста. Отныне он заслуживает жизни в полном забвении".

Джамаль Фуда, имам мечети Аль-Нур

"Экстремисты несут ненависть, мы же несем любовь и сострадание. Мусульмане и не мусульмане, люди верующие и атеисты. Это мы, новозеландцы. Мы гордимся быть мусульманами в Новой Зеландии и продолжим служить этой стране".

Атаки в Крайстчерче побудили власти Новой Зеландии запретить самые опасные виды полуавтоматического оружия и изменили протоколы социальных сетей по всему миру после того, как стало известно, что преступник транслировал свою атаку онлайн.