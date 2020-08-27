Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Республика Беларусь

Беларусь: минский ОМОН разогнал демонстрантов

Комментарии
 Мария Сашинская
euronews_icons_loading
Авторское право
Авторское право   -   Авторское право  AP Photo
Размер текста Aa Aa

В Минске ОМОН разогнал протестующих. Десятки человек были задержаны. Так прошел 18-й день демонстраций против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.

Действующий президент страны Александр Лукашенко отказался разговаривать с демонстрантами, не согласными с его переизбранием.

Мария Пугачева, протестующая

"Внезапно приехало много военных машин, они начали нас окружать. Задерживали только мужчин. Я слышал, как один из ОМОНовцев сказал, что женщин трогать нельзя. Думаю, они задержали более 10 человек".

Аресты произошли через несколько часов после того, как писательница, лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета, Светлана Алексиевич была вызвана в Следственный комитет для допроса по уголовному делу о призывах к захвату власти. Алексиевич отказалась отвечать на вопросы следователя, пользуясь конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube