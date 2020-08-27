Лукашенко заявил о "гибридной войне против Беларуси"

Десятки женщин в центре Минска образовали в четверг цепочку солидарности в знак протеста против разгона антиправительственных демонстраций полицией накануне вечером. С перевязанными белыми лентами руками они выстроились перед костёлом Святого Симеона и Святой Елены.

Протесты в связи с его очередным переизбранием белорусский лидер Александр Лукашенко считает организованными извне.

Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Ниже опускаемся: дипломатическая бойня против нас началась? Началась на самом высоком уровне. /.../ Ещё не устоявшиеся соседи в открытую заявляют о повторных выборах в Беларуси, вмешиваются в наши дела", - заявил Лукашенко на совещании правительства в четверг, обвинив, в частности, Польшу в притязаниях на Гродненскую область.

_"Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше? Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно. Но влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию уже сказывается". _

Польские власти вызвали для объяснений белорусского посла в Варшаве Владимира Чушева. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидаш выразил ему удивление, разочарование и озабоченность из-за заявления президента Лукашенко.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, вызванная на допрос в Следственный Комитет по уголовному делу о призывах к захвату власти давать показания отказалась, воспользовавшись правом не свидетельствоавть против себя. А по поводу вмешательства в белорусские дела извне она позже высказалась так:

"Мы сожалеем, что президент Лукашенко, неоднократно заявлявший о невозможности внешнего вмешательства в дела Беларуси, инициировал формирование определенного резерва сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации для использования на белорусской территории. Это знак того, что Лукашенко боится своего народа, не слышит белорусов, не видит наши проблемы".

В среду белорусские силовики разогнали протестующих, собравшихся на площади Независимости в Минске и задержали десятки человек.