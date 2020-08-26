США внесли в санкционный список российские научные институты

США внесли в санкционный список два НИИ министерства обороны России и институт органической химии и технологии.

Ограничения коснулись исследовательского института Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.

По данным бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США, у американских властей есть основания полагать, что 33-й Центрально научно-исследовательский институт и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ — с программой создания биологического оружия.

В документе уточняется, что в случае с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и в Кировской области.

В целом в черный список попали порядка 60 организаций из разных стран: не только из России, но и из Китая, в том числе Гонконга, Франции, Индонезии, Малайзии, Омана, Пакистана, Швейцарии и ОАЭ. "Американское правительство решило, что эти 60 институтов действуют вразрез с интересами национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Минторга.