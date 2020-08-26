Западные партнёры России требуют расследовать отравление Навального

Западные партнёры России призывают провести прозрачное расследование обстоятельств отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии заседания Совета ЕС по обороне заявил о необходимости убедиться, что все виновные понесут наказание. С аналогичной позицией выступили в правительстве Германии. По словам официального представителя кабинета министров Ульрике Деммер, в Берлине со всей серьёзностью воспринимают выводы медиков о том, что российский политик был отравлен.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Лондон готов присоединиться к международному давлению на Москву, чтобы добиться полномасштабного прозрачного расследования и, цитата, «торжества правосудия».

В Кремле говорят, что и сами хотели бы понять, почему Алексей Навальный впал в кому. Так ситуацию, отвечая на ответы журналистов, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Москва не приемлет утверждения об отравлении политика до тех пор, пока не будет обнаружено само отравляющее вещество. «Мы категорически против того, чтобы кто-то приклеивал какие-то ярлыки в нынешней ситуации», — заявил Песков.

Госпитализация Алексея Навального в Берлине 22 августа 2020 AP Photo/Markus Schreiber

Алексей Навальный находится без сознания с 20 августа: ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали в токсикореанимацию местной больницы. Через два дня семья Навального добилась его перевода в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи со ссылкой на клиническое обследование сообщили, что политик действительно был отравлен веществом нейротоксического действия.