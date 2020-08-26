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Индия

Обрушение жилого дома в Махараштре

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 Ирина Шелудкова
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Спасательная операция на месте трагедии.
Спасательная операция на месте трагедии.   -   Авторское право  Авторское право AP
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Число погибших при обрушении пятиэтажного жилого дома в индийском штате Махараштра возросло до 16 человек. Инцидент произошел в промышленном городе Махад, расположенном в 160 километраз от Мубая. На месте трагедии продолжается спасательная операция. Ранее из-под завалов живыми были извлечены 60 человек, в том числе четырехлетний ребенок. Причиной обрушения, по предварительным данным, стали мощные муссонные ливни, которые постоянно идут в августе в этом штате.

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